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Москалькова: 81% опрошенных ФОМ считают малоэффективным право на бесплатную медпомощь
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Москалькова: 81% опрошенных ФОМ считают малоэффективным право на бесплатную медпомощь 

ТАСС 2 часа назад
МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Обеспокоенность недостаточно эффективным применением реализации права на бесплатную медицинскую помощь в 2017 году выразили 81% опрошенных Фондом «Общественное мнение» (ФОМ). Такие данные опроса фонда приводятся в докладе уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, который будет опубликован в "Российской газете".
"По данным ФОМ о соблюдении прав человека в России, люди больше всего обеспокоены недостаточно эффективным применением реализации права на бесплатную медицинскую помощь, причем в 2017 году его рейтинговый показатель в сравнении с 2016 годом увеличился с 78% в 2016 году до 81% в 2017 году", — сказала Москалькова.
Она также отметила, что респонденты указали на «высокую значимость права на жилище и его справедливую оплату, показатель указанного права также увеличился с 53% в 2016 году до 55% в 2017 году, право на труд и его справедливую оплату демонстрирует увеличение показателя значимости с 48% в 2016 году до 52% в 2017 году». «Сохраняют высокие показатели значимости культурные права (право на образование, право на свободу творчества и преподавания). В общем рейтинге прав и свобод человека и гражданина право на бесплатное образование занимает второе место, показатель значимости — 60%», — заметила уполномоченная, ссылаясь на статистику ФОМ.
Кроме того, рейтинг значимости права на справедливый суд, согласно данным исследования, в 2017 году значительно вырос по сравнению с 2016 годом — с 27% до 36%, достигнув значений, которые он демонстрировал в 2014 году.
"Об этих и других проблемах граждане пишут в своих письмах, с этими претензиями к должностным лицам они приходят на личный прием к уполномоченному", — пояснила омбудсмен.
Опрос Фонда «Общественное мнение» был проведен в период с 20 ноября по 12 декабря 2017 года. Опрос проводился в 85 субъектах РФ. Фондом опрашивалось от 500 до 800 респондентов 18 лет и старше, объем выборки — 60500, статистическая погрешность не более 1%.
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