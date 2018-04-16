Доступностью бесплатного образования обеспокоены 60% россиян

В документе указано, что по обращению омбудсмена Фонд «Общественное мнение» (ФОМ) в 2017 году продолжил исследования о восприятии гражданами России уровня соблюдения и защищенности их прав и свобод.

Особую актуальность это право, по данным социологов, приобретает для молодежи в возрасте от 18 до 30 лет (68%), а также для лиц среднего возраста — от 31 до 45 лет (66%).

"Доступность образования воспринимается респондентами не только как культурное, но и как социальное явление, потому что образование оценивается как инвестиция в будущее и запрос на благополучие, возможность обеспечить себя финансово, достичь определенного уровня жизни, установленного современными социальными стандартами", — отмечено в докладе.