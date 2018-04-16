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Доступностью бесплатного образования обеспокоены 60% россиян
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Доступностью бесплатного образования обеспокоены 60% россиян 

РИА Новости 18 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Вопросами защиты права на бесплатное образование обеспокоены 60% россиян, следует из доклада уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, опубликованного в понедельник в "Российской газете".
В документе указано, что по обращению омбудсмена Фонд «Общественное мнение» (ФОМ) в 2017 году продолжил исследования о восприятии гражданами России уровня соблюдения и защищенности их прав и свобод.
"С высоким уровнем значимости воспринимается право на бесплатное образование, которое занимает второе место (60%) рейтинга. Наибольшая доля респондентов, обеспокоенных защитой названного права, наблюдается в Ханты-Мансийском автономном округе (77%), Республике Алтай (76%), Липецкой области (74%), Республике Марий Эл (72%), Астраханской области (72%)", — говорится в докладе.
Особую актуальность это право, по данным социологов, приобретает для молодежи в возрасте от 18 до 30 лет (68%), а также для лиц среднего возраста — от 31 до 45 лет (66%).
"Доступность образования воспринимается респондентами не только как культурное, но и как социальное явление, потому что образование оценивается как инвестиция в будущее и запрос на благополучие, возможность обеспечить себя финансово, достичь определенного уровня жизни, установленного современными социальными стандартами", — отмечено в докладе.
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