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Россиянам пообещали повысить зарплаты
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Россиянам пообещали повысить зарплаты 

Дни.ру 54 минуты назад
Фото: Дни.ру
Российские работодатели готовы расширить штат компаний и увеличить зарплаты своим сотрудникам. Позитивную динамику на рынке труда эксперты связывают с ростом экономики страны.
В масштабном опросе приняли участие 162 российских и иностранных компании из разных отраслей. По данным исследования, 66% респондентов смотрят на перспективы текущего года с оптимизмом. Это на 10% больше, чем в 2017 году, и в шесть раз превышает показатель 2015 года. Доля компаний, ожидающих негативного развития событий, составила 11%. Эксперты отмечают, что опрос проводился до новой волны санкций США в отношении России.
Наибольший оптимизм выразили компании фармацевтической отрасли. Самыми пессимистичными, в свою очередь, оказались предприятия банковского и инвестиционного секторов, передает издание Ura.ru.
Увеличить размер заработной платы сотрудников собираются 87% опрошенных. Среди них 62% отметили, что повышение зарплаты будет распространяться на всех сотрудников. В среднем ожидаемый процент повышения зарплат колеблется в пределах от 6% до 10%.
Авторы исследования отмечают, что в этом году на увеличение штата рассчитывают не только большие компании, но и организации с числом сотрудников менее 500 человек. Лидером в отношении планов по увеличению численности персонала в 2018 году стал сегмент страховых услуг.
Схожие тенденции зафиксировала рекрутинговая компания HeadHunter. По итогам первого квартала 2018 года она оценивает рост зарплат на 1–2%. Также отмечается сокращение доли беднейшего населения на фоне предвыборного повышения выплат.
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