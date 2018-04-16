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Читатели газеты «Дегунинские вести» расскажут, в каких уголках Москвы любят отдыхать
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Читатели газеты «Дегунинские вести» расскажут, в каких уголках Москвы любят отдыхать 

Управа района Восточное Дегунино города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Восточное Дегунино города Москвы
С наступлением долгожданной теплой погоды редакция районной газеты «Дегунинские вести» решила провести опрос среди своих читателей и предложила им рассказать о парках, в которых они любят гулять. На выбор представлено пять парков вблизи Восточного Дегунина.
Так, отдать голос можно за «Северные дубки», парк имени Святослава Федорова и Парк отдыха ветеранов, а также за более крупные «Ангарские пруды» и Лианозовский парк. Для тех, кто ездит в более отдаленные зеленые зоны, предусмотрен вариант «Предпочитаю большие парки в центре».
Результаты голосования появятся на сайте районной газеты «Дегунинские вести» в пятницу, 27 апреля. Отметим, что участие в опросе анонимно и не требует регистрации. (мю)
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