Читатели газеты «Дегунинские вести» расскажут, в каких уголках Москвы любят отдыхать

С наступлением долгожданной теплой погоды редакция районной газеты «Дегунинские вести» решила провести опрос среди своих читателей и предложила им рассказать о парках, в которых они любят гулять. На выбор представлено пять парков вблизи Восточного Дегунина.

Так, отдать голос можно за «Северные дубки», парк имени Святослава Федорова и Парк отдыха ветеранов, а также за более крупные «Ангарские пруды» и Лианозовский парк. Для тех, кто ездит в более отдаленные зеленые зоны, предусмотрен вариант «Предпочитаю большие парки в центре».

Результаты голосования появятся на сайте районной газеты «Дегунинские вести» в пятницу, 27 апреля. Отметим, что участие в опросе анонимно и не требует регистрации. (мю)