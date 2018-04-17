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Территорию культурного центра «Лидер» в Выхине-Жулебине привели в порядок
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Территорию культурного центра «Лидер» в Выхине-Жулебине привели в порядок 

Управа района Выхино-Жулебино 17 апреля 2018
Фото: Управа района Выхино-Жулебино
В культурном центре «Лидер» района Выхино-Жулебино на Лермонтовском проспекте, дом 2, корпус 2 в субботу, 14 апреля, прошел общегородской субботник. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.
— Весеннее настроение и яркое солнце стали замечательными помощниками в общем и очень полезном деле! Сотрудники культурного центра привели в порядок территорию, убрали прошлогоднюю листву, покрасили бордюры и помыли фасад здания, — сообщила пресс-секретарь центра Анна Гуляева.
Напомним, что второй общегородской субботник запланирован на 21 апреля. (вт)
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