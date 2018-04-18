Ещё
Весна пришла: клещ покусал более 700 детей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
"Чувствительный ответ США", судьба банков РФ и другие события дня
"Чувствительный ответ США", судьба банков РФ и другие события дня

Весна пришла: клещ покусал более 700 детей 

Аист на крыше 1 час назад
Фото: Аист на крыше
Роспотребназор сообщил о количестве обратившихся за медицинской помощью после укусов клещей. В середине марта ведомство начало сезонный клещевой мониторинг по всей стране, передаётся на официальном сайте организации.
Всего за месяц в нашей стране было зарегистрировано более 1500 укусов опасным насекомым. Около половины случаев пришлось на несовершеннолетних.
В южных регионах специалисты уже начали проводить акарицидные обработки популярных мест отдыха. Особенное внимание будет уделено территориям детский лагерей и баз отдыха.
Во поликлиниках открылись центры по приёму пойманных клещей на предмет наличия опасных вирусов.
На своём сайте чиновники составили руководство безопасности для регионах обитания насекомого.
Читайте также новость: В России начался сезон клещей
Заглавное фото: © РИА Новости / Игорь Зарембо
Аист на крыше: последние новости
70-летний актёр Стеклов стал отцом в третий раз Кабан-алкоголик стал одиноким отцом Подмененные в роддоме получат по миллиону
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия нашла способ защититься от санкций266
Госдеп пригрозил применить силу против России381
США заявили об атаке «российских наемников»161
PayPal исключили из «значимого» реестра27
США рассказали о новом «ударе» по Сирии51
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:26
Решена судьба российских банков в SWIFT
Экономика
00:15
Звезда Comedy Club пострадала от злодеев с трубами
Шоу-бизнес
00:29
«Я болен»: Почему не заметили «сигналы» устроившего резню школьника
Происшествия
01:34
Москва призовет на помощь дожди
Новости Москвы
00:52
У Лепса заподозрили тяжелую болезнь
Шоу-бизнес
07:36
Сын Че Гевары высказался о принадлежности Крыма
Политика
00:55
В Британии начали расследование против RT
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение