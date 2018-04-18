Весна пришла: клещ покусал более 700 детей

Роспотребназор сообщил о количестве обратившихся за медицинской помощью после укусов клещей. В середине марта ведомство начало сезонный клещевой мониторинг по всей стране, передаётся на официальном сайте организации.

Всего за месяц в нашей стране было зарегистрировано более 1500 укусов опасным насекомым. Около половины случаев пришлось на несовершеннолетних.

В южных регионах специалисты уже начали проводить акарицидные обработки популярных мест отдыха. Особенное внимание будет уделено территориям детский лагерей и баз отдыха.

Во поликлиниках открылись центры по приёму пойманных клещей на предмет наличия опасных вирусов.

На своём сайте чиновники составили руководство безопасности для регионах обитания насекомого.