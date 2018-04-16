В Италии растёт поддержка избирателей «Лиги» и «Движения 5 звёзд», являющихся формальными победителями парламентских выборов 4 марта.
У правоцентристов рост доверия электората обеспечивается исключительно за счёт «Лиги» Маттео Сальвини, тогда как партия «Вперёд, Италия» Сильвио Берлускони его теряет. В целом, правоцентристов, по данным опросов институтов Ixè и Istituto Piepoli, сейчас поддерживают от 38 до 38,4 процента итальянских граждан. Но при этом о готовности голосовать за «лигистов» говорят порядка 19,5 до 21 процента респондентов, что на три процента лучше по сравнению с результатами, показанными на выборах. В то же время «Вперёд, Италия» по сравнению с мартовским голосование теряет порядка двух процентов своих избирателей (с 14 до 12,2 процента). Третьему участнику коалиции — «Братьям Италии» — удаётся сохранять свои позиции на уровне четырёх процентов.
Почти на 2,5 процента выросла поддержка «Движения 5 звёзд», за которое готовы отдать голоса порядка 35 процентов участников опросов. Продолжается падение доверия к Демократической партии, за которую на мартовских выборах проголосовали 18,7 процента избирателей, теперь же о её поддержке заявляют от 16,6 до 17,5 процента респондентов. За время, прошедшее с парламентских выборов, левоцентристская коалиция растеряла порядка 3,6 процента поддержки и опустилась с 22,3 до 18,7 процента. Показатели практически всех партнёров демократов по этой коалиции находятся ниже избирательного порога.
Il Fatto Quotidiano, ссылаясь на результаты апрельского опроса относительно популярности политических лидеров, проведённого Istituto Piopoli, пишет, что наибольшим доверием (66 процентов) у итальянцев пользуется президент страны Серджо Маттарелла.
На втором месте — нынешний премьер Паоло Джентилони, деятельность которого одобряют 46 процентов респондентов, однако только 23 процента хотели бы видеть его на посту главы нового правительства. Политического руководителя «Движения 5 звёзд» поддерживают 44 процента участников опроса, но доверить ему руководство Советом министров готовы лишь 33 процента. В целом поддержка федерального секретаря «Лиги» Маттео Сальвини составляет 34 процента. Видеть же его премьером, как и в случае с Паоло Джентилони, готовы только 23 процента респондентов. В хвосте списка политических лидеров с 22 и 16 процентами доверия, соответственно, находятся бывший премьер и бывший лидер Демпартии Маттео Сальвини и бывший неоднократно премьером и являющийся лидером партии «Вперёд, Италия» Сильвио Берлускони.