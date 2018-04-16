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СКР расследует гибель екатеринбургского журналиста
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СКР расследует гибель екатеринбургского журналиста 

Уралинформбюро 50 минут назад
Фото: Уралинформбюро
Следователи организовали доследственную проверку по факту гибели журналиста екатеринбургского РИА «Новый День» Максима Бородина.
"В ходе проверки принимаются меры к установлению и опросу возможных очевидцев происшествия, а также к опросу знакомых погибшего, выясняется точная причина смерти, для чего будет проведено соответствующее исследование. Проверяются несколько версий случившегося, в том числе не исключается несчастный случай", — рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.
12 апреля Бородин выпал с балкона 5 этажа. Его госпитализировали с тяжелыми травмами. Утром 15 апреля журналист скончался в больнице, не приходя в сознание.
Ранее по теме: Екатеринбургский журналист упал с балкона пятого этажа Упавший с пятого этажа екатеринбургский журналист скончался в реанимации
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