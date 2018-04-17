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Как будем отдыхать на майские праздники?
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Как будем отдыхать на майские праздники? 

АиФ Кузбасс 28 минут назад
Фото: АиФ Кузбасс
Традиционно, на майские праздники россиян ожидают длинные выходные. Многие используют их, чтобы отправиться на дачи, другие едут жарить первые в году шашлыки.
Согласно производственному календарю, в 2018 году россияне будут отдыхать с 29 апреля по 2 мая включительно. Перед этим нас ожидает длинная рабочая неделя, суббота 28 апреля — рабочий день, хоть и сокращенный.
На День Победы россияне будут отдыхать только один день, 9 мая, 8 мая будет сокращенным рабочим днем. Следующие праздничные выходные, посвященные Дню России, ожидают нас в июне.
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