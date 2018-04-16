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О скандале вокруг депутата Леонида Слуцкого узнал 21% россиян
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О скандале вокруг депутата Леонида Слуцкого узнал 21% россиян 

ИД «Собеседник» 2 часа назад
77% россиян признались, что они не слышали о скандале вокруг депутата ГД Леонида Слуцкого, обвинённого в домогательствах.
Опрос Фонда Общественное Мнение (ФОМ) показал, что 17% респондентов «что-то слышали» об обвинениях парламентария Леонида Слуцкого в сексуальных домогательствах. 4% заявили, что они знают об этой истории.
4% из тех 21% опрошенных, которые знают или слышали об обвинениях в адрес Слуцкого, назвали их справедливыми. 7% посчитали эти обвинения несправедливыми, ещё 10% затруднились ответить.
Как писал Sobesednik.ru, в марте три журналистки обвинили председателя Комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого в домогательствах. Думская комиссия по этике не нашла ничего предосудительного в поведении парламентария. После этого ряд СМИ объявил бойкот Госдуме и Леониду Слуцкому.
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