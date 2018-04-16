Роструд напомнил о праздничных днях в мае

В этом году на первомайские праздники у россиян будет четыре выходных дня — с воскресенья, 29 апреля, по среду, 2 мая. Как пишет Ura.ru, об этом напомнили в Ростуде. А рабочая неделя, которая начнётся в понедельник, 23 апреля — будет шестидневной. Появиться на рабочем месте нужно будет и в субботу, 28 апреля.

Добавим, в День победы в этом году длинных выходных не предполагается, отмечают argumenti.ru . Отдыхать россияне будут только 9 числа, однако в предпраздничный вторник, 8 мая, рабочий день будет сокращен на час.