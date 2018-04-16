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В Москве расскажут о туристических предпочтениях россиян на майские праздники
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В Москве расскажут о туристических предпочтениях россиян на майские праздники 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: Марфино
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майи Ломидзе проведет брифинг на тему: «Туристические предпочтения россиян на майские праздники». Мероприятие состоится 17 апреля в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей».
Ломидзе расскажет, какие туристические направления предпочли россияне в дни майских каникул в 2018 году и что нового могут предложить турагентства. Таже будут задеты вопросы о том, как падение рубля сказалось на количестве продаваемых туров за границу, какие направления оказались самыми выгодными на период майских праздников, какова средняя стоимость тура по России, какой вид отдыха предпочитают туристы в эпоху геополитической турбулентности и как отразилось на спросе возобновление регулярного сообщения между Москвой и Каиром.
Брифинг состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2. Начало мероприятия в 12:00.
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