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Роструд напомнил, как будем отдыхать в мае
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Роструд напомнил, как будем отдыхать в мае 

Авторадио 53 минуты назад
В Роструде напомнили, как россияне будут работать и отдыхать на майские праздники. Следующая рабочая неделя будет шестидневной — с понедельника, 23 апреля, по субботу, 28 число включительно. Затем россиян ждут четыре дня отдыха по случаю празднования Дня весны и труда. Первая рабочая неделя в мае будет длиться всего два дня (3 и 4 мая). В связи с празднованием 9 мая Дня Победы, который в этом году приходится на среду, никаких переносов не будет: праздничный выходной разделит следующую рабочую неделю на две части — 7 и 8 мая, а также 10 и 11. Следующий праздник ждет россиян уже в июне. День России подарит всем тря дня отдыха с 10 по 12 июня.
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