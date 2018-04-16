Ещё
Правила вызова в армию могут изменить
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Правила вызова в армию могут изменить 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Новый Калининград.Ru
Инициируемые нововведения касаются как оповещения новобранцев о призыве на военную службу, так и самой процедуры их отправки в казарму или матросский кубрик. Смысл законодательных корректировок сводится к одному: молодой человек должен быть заинтересован в исполнении конституционного долга. Иначе его ждет предусмотренное Уголовным кодексом РФ наказание.
35 процентов опрошенных ВЦИОМ россиян осуждают уклонистов и лишь 5 процентов одобряют их действия
Наряду с ходовой сейчас практикой, когда призывнику под роспись вручают повестку из военкомата, законопроект предусматривает иные способы вызова парня на службу. Например, такой: будущему новобранцу по почте на домашний адрес пришлют заказное письмо с соответствующим уведомлением комиссариата. Повестка будет считаться врученной, если ее получил сам призывник, кто-то из совершеннолетних членов его семьи либо уполномоченный представитель новобранца.
Если выяснится, что парень с родными не живет, а новый его адрес им не известен, то уведомление военкомата предлагается направить в организацию, где молодой человек работает. Причем в этом случае за повестку сможет расписаться не только призывник, но и его сослуживец, ответственный в этой организации за военно-учетную работу.
В законопроекте учтены и возможные форс-мажорные обстоятельства, например, связанные со сбоем в работе почты. Ведь может случиться так, что уведомление из комиссариата попадет к гражданину позже того дня и часа, когда он должен был явиться в военкомат. Что в таком случае делать?
Новый документ отвечает: явиться в военкомат в трехдневный срок. А если к этому времени призыв в армию уже завершился? Значит, сказано в законопроекте, парню надо будет зайти в комиссариат сразу же после старта очередного призыва на военную службу. «Пролетел» мимо казармы весной-летом, будь добр, явись к военкому 1 октября будущего года.
— Если гражданин этого не сделает, то с началом призывной кампании при подготовке соответствующих документов он будет считаться уклонистом, — объяснил автор законодательных поправок, первый заместитель председателя Комитета по обороне Госдумы Андрей Красов.
Между тем, по данным социологического опроса, проведенного ВЦИОМ в начале апреля и среди 2 тысяч российских граждан, только 16 процентов считают, что действующий ныне порядок вручения повестки из военкомата приводит к увеличению числа уклонистов. 68 процентов респондентов уверены: эта процедура никак не связана с нежеланием будущих солдат идти в казарму.
Более того, 35 процентов опрошенных граждан осуждают уклонистов, 21 процент не понимают их и лишь 5 процентов одобряют такое поведение.
Справедливости ради отметим, что стойкое неприятие уклонистов наиболее распространено среди людей преклонного возраста — 60 и более лет. Таких среди респондентов ВЦИОМ набралось 46 процентов.
А вот сочувствуют «косарям», как правило, молодые люди 18-24 лет. То есть те, кому по закону положено служить. Причем в данной категории опрошенных преобладают жители Москвы и Санкт-Петербурга. Они составили 35 процентов респондентов, которые с пониманием относятся к решению молодых людей любым способом избежать казармы или матросского кубрика.
Российская Газета: последние новости
ЦБ: Ослабление рубля дает ускорение инфляции менее 1 процента ФОМ: Работу Путина на посту оценивают как хорошую 80% россиян В первом квартале 2018 года вырос спрос на металлы, газ и угол
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский «Панцирь» отбил атаку США543
Россия получила неожиданную поддержку127
Трамп отложил санкции против России92
«Остаётся уповать на терпение Москвы»32
Действия России встревожили Израиль531
Видео
00:45
Согласована единая позиция по Сирии
Ближний Восток В мире
03:42
Смоделирован ядерный взрыв вблизи Белого дома
В мире США
02:58
Макрона поймали на лжи об ударе по Сирии
Европа В мире
01:03
Охота россиян за просрочкой попала на видео
Общество
00:34
Кремль призвал россиян не играть в прятки
Политика Интернет
02:55
Москвичей ждет неприятный сюрприз
Общество Новости Москвы
03:07
Кобзон доставлен в больницу
Шоу-бизнес
07:59
Трамп предъявил России новое обвинение
США В мире
29:16
Россия и США могут наладить общение
Политика США
00:45
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение