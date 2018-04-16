Правила вызова в армию могут изменить 

Инициируемые нововведения касаются как оповещения новобранцев о призыве на военную службу, так и самой процедуры их отправки в казарму или матросский кубрик. Смысл законодательных корректировок сводится к одному: молодой человек должен быть заинтересован в исполнении конституционного долга. Иначе его ждет предусмотренное Уголовным кодексом РФ наказание.
35 процентов опрошенных ВЦИОМ россиян осуждают уклонистов и лишь 5 процентов одобряют их действия
Наряду с ходовой сейчас практикой, когда призывнику под роспись вручают повестку из военкомата, законопроект предусматривает иные способы вызова парня на службу. Например, такой: будущему новобранцу по почте на домашний адрес пришлют заказное письмо с соответствующим уведомлением комиссариата. Повестка будет считаться врученной, если ее получил сам призывник, кто-то из совершеннолетних членов его семьи либо уполномоченный представитель новобранца.
Если выяснится, что парень с родными не живет, а новый его адрес им не известен, то уведомление военкомата предлагается направить в организацию, где молодой человек работает. Причем в этом случае за повестку сможет расписаться не только призывник, но и его сослуживец, ответственный в этой организации за военно-учетную работу.
В законопроекте учтены и возможные форс-мажорные обстоятельства, например, связанные со сбоем в работе почты. Ведь может случиться так, что уведомление из комиссариата попадет к гражданину позже того дня и часа, когда он должен был явиться в военкомат. Что в таком случае делать?
Новый документ отвечает: явиться в военкомат в трехдневный срок. А если к этому времени призыв в армию уже завершился? Значит, сказано в законопроекте, парню надо будет зайти в комиссариат сразу же после старта очередного призыва на военную службу. «Пролетел» мимо казармы весной-летом, будь добр, явись к военкому 1 октября будущего года.
— Если гражданин этого не сделает, то с началом призывной кампании при подготовке соответствующих документов он будет считаться уклонистом, — объяснил автор законодательных поправок, первый заместитель председателя Комитета по обороне Госдумы Андрей Красов.
Между тем, по данным социологического опроса, проведенного ВЦИОМ в начале апреля и среди 2 тысяч российских граждан, только 16 процентов считают, что действующий ныне порядок вручения повестки из военкомата приводит к увеличению числа уклонистов. 68 процентов респондентов уверены: эта процедура никак не связана с нежеланием будущих солдат идти в казарму.
Более того, 35 процентов опрошенных граждан осуждают уклонистов, 21 процент не понимают их и лишь 5 процентов одобряют такое поведение.
Справедливости ради отметим, что стойкое неприятие уклонистов наиболее распространено среди людей преклонного возраста — 60 и более лет. Таких среди респондентов ВЦИОМ набралось 46 процентов.
А вот сочувствуют «косарям», как правило, молодые люди 18-24 лет. То есть те, кому по закону положено служить. Причем в данной категории опрошенных преобладают жители Москвы и Санкт-Петербурга. Они составили 35 процентов респондентов, которые с пониманием относятся к решению молодых людей любым способом избежать казармы или матросского кубрика.