Правила вызова в армию могут изменить

Инициируемые нововведения касаются как оповещения новобранцев о призыве на военную службу, так и самой процедуры их отправки в казарму или матросский кубрик. Смысл законодательных корректировок сводится к одному: молодой человек должен быть заинтересован в исполнении конституционного долга. Иначе его ждет предусмотренное Уголовным кодексом РФ наказание.

35 процентов опрошенных ВЦИОМ россиян осуждают уклонистов и лишь 5 процентов одобряют их действия

Наряду с ходовой сейчас практикой, когда призывнику под роспись вручают повестку из военкомата, законопроект предусматривает иные способы вызова парня на службу. Например, такой: будущему новобранцу по почте на домашний адрес пришлют заказное письмо с соответствующим уведомлением комиссариата. Повестка будет считаться врученной, если ее получил сам призывник, кто-то из совершеннолетних членов его семьи либо уполномоченный представитель новобранца.

Если выяснится, что парень с родными не живет, а новый его адрес им не известен, то уведомление военкомата предлагается направить в организацию, где молодой человек работает. Причем в этом случае за повестку сможет расписаться не только призывник, но и его сослуживец, ответственный в этой организации за военно-учетную работу.

В законопроекте учтены и возможные форс-мажорные обстоятельства, например, связанные со сбоем в работе почты. Ведь может случиться так, что уведомление из комиссариата попадет к гражданину позже того дня и часа, когда он должен был явиться в военкомат. Что в таком случае делать?

Новый документ отвечает: явиться в военкомат в трехдневный срок. А если к этому времени призыв в армию уже завершился? Значит, сказано в законопроекте, парню надо будет зайти в комиссариат сразу же после старта очередного призыва на военную службу. «Пролетел» мимо казармы весной-летом, будь добр, явись к военкому 1 октября будущего года.

Андрей Красов. — Если гражданин этого не сделает, то с началом призывной кампании при подготовке соответствующих документов он будет считаться уклонистом, — объяснил автор законодательных поправок, первый заместитель председателя Комитета по обороне Госдумы

Между тем, по данным социологического опроса, проведенного ВЦИОМ в начале апреля и среди 2 тысяч российских граждан, только 16 процентов считают, что действующий ныне порядок вручения повестки из военкомата приводит к увеличению числа уклонистов. 68 процентов респондентов уверены: эта процедура никак не связана с нежеланием будущих солдат идти в казарму.

Более того, 35 процентов опрошенных граждан осуждают уклонистов, 21 процент не понимают их и лишь 5 процентов одобряют такое поведение.

Справедливости ради отметим, что стойкое неприятие уклонистов наиболее распространено среди людей преклонного возраста — 60 и более лет. Таких среди респондентов ВЦИОМ набралось 46 процентов.