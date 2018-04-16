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Почти 90% россиян признались в нежелании митинговать
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Почти 90% россиян признались в нежелании митинговать 

ИД «Собеседник» 23 минуты назад
86% россиян заявили о своём нежелании участвовать в протестных акциях социального характера.
Как сообщает РБК со ссылкой на опрос «Левада-центра», на митинги социального характера готовы выходить 8% респондентов. В декабре 2017 года о своей готовности митинговать заявили 13%, а 81% опрошенных признались в отсутствии протестных настроений.
Социологи также выяснили, что 88% респондентов не хотят выходить на акции с политическими требованиями. 6% россиян сказали, что они бы приняли в них участие.
Как показало исследование, 75% опрошенных сомневаются, что в стране возникнут протесты из-за падения уровня жизни или нарушения своих прав. 17% считают такие акции вполне возможными. В прошлом декабре ожидания протестов в стране были выше: 70% граждан полагали, что протестов не будет, а 23% — что митинги вполне вероятны.
88% респондентов не заметили за последние два-три месяца никаких протестных акций. 4% узнали о митингах из СМИ. 1% участвовали в протестах.
«Опросы говорят скорее о том, что люди не видят никаких протестов, а локальные акции для большинства остаются просто незамеченными», — сказал социолог Денис Волков. По его мнению, граждане не склонны винить центральную власть в своих проблемах, тем более если она хоть как-то реагирует на их запросы.
Директор Центра экономических и политических реформ Николай Миронов, в свою очередь, считает, что с помощью опросов невозможно выявить протестный потенциал, так как респонденты, которые сегодня не хотят участвовать в протестах, завтра могут лишиться каких-то благ и выйти на улицу. Кроме того, мало кто хочет называть себя оппозиционером, ведь это в России считается «социально неодобряемым ответом», отметил Миронов.
Как писал Sobesednik.ru, в декабре 2017 года, участники VII Форума специалистов политических профессий предвидят мобилизацию оппозиции в РФ после выборов-2018.
ИД «Собеседник»: последние новости
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