Почти 90% россиян признались в нежелании митинговать

86% россиян заявили о своём нежелании участвовать в протестных акциях социального характера.

Как сообщает РБК со ссылкой на опрос «Левада-центра» , на митинги социального характера готовы выходить 8% респондентов. В декабре 2017 года о своей готовности митинговать заявили 13%, а 81% опрошенных признались в отсутствии протестных настроений.

Социологи также выяснили, что 88% респондентов не хотят выходить на акции с политическими требованиями. 6% россиян сказали, что они бы приняли в них участие.

Как показало исследование, 75% опрошенных сомневаются, что в стране возникнут протесты из-за падения уровня жизни или нарушения своих прав. 17% считают такие акции вполне возможными. В прошлом декабре ожидания протестов в стране были выше: 70% граждан полагали, что протестов не будет, а 23% — что митинги вполне вероятны.

88% респондентов не заметили за последние два-три месяца никаких протестных акций. 4% узнали о митингах из СМИ. 1% участвовали в протестах.

«Опросы говорят скорее о том, что люди не видят никаких протестов, а локальные акции для большинства остаются просто незамеченными», — сказал социолог Денис Волков . По его мнению, граждане не склонны винить центральную власть в своих проблемах, тем более если она хоть как-то реагирует на их запросы.

Директор Центра экономических и политических реформ Николай Миронов , в свою очередь, считает, что с помощью опросов невозможно выявить протестный потенциал, так как респонденты, которые сегодня не хотят участвовать в протестах, завтра могут лишиться каких-то благ и выйти на улицу. Кроме того, мало кто хочет называть себя оппозиционером, ведь это в России считается «социально неодобряемым ответом», отметил Миронов.