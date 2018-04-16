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Россиян массово начали кусать клещи
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Россиян массово начали кусать клещи 

News.ru 1 час назад
В Роспотребнадзоре рассказали о том, что 1599 россиян обратились в медучреждения в связи с укусами клещей. Такие данные приводит пресс-служба ведомства.
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