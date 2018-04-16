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Трамп похвалился 50% рейтингом доверия
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Трамп похвалился 50% рейтингом доверия 

Национальная Служба Новостей 15 минут назад
Президент США Дональд Трамп поделилсяв своем аккаунте в Twitter достижением 50-процентного рейтинга, согласно опросу Rasmussen.
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