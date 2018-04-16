Правительство Японии не считает текущее падение рейтинга большой проблемой

ТОКИО, 16 апреля. / ТАСС /. Правительство Японии не считает серьезной проблемой текущее падение рейтинга поддержки. Об этом в понедельник дал понять генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга.

"Как часто говорят — у рейтингов есть периоды роста, есть и периоды снижения. Правительство продолжит осуществлять свою политику, направленную на решение таких проблем, как восстановление национальной экономики, решение северокорейской проблемы и прочих", — отметил он. В то же время Суга подчеркнул, что правительство со всей ответственностью подошло к критике со стороны населения и сделает все возможное для того, чтобы скандалы не повторялись.

По данным последнего опроса общественного мнения, проведенного агентством Киодо, текущий рейтинг кабинета министров во главе с Абэ составляет 37% — на 5 процентных пунктов ниже, чем по итогам мартовского опроса. При этом количество японцев, которые не поддерживают политику властей за тот же период увеличилось на 5 процентных пунктов, составив 52,6%.

Причиной падения стал ряд скандалов вокруг фигуры Абэ, один которых касается фальсификации документов о продаже по сильно заниженной цене участка государственной земли организации «Моритомо гакуэн». Ее глава имел тесные связи с женой премьера Акиэ Абэ. Второй из них связан с созданием нового ветеринарного училища организацией «Какэ гакуэн», в помощи которому заподозрили лично премьера. Недавно были обнаружены документы, подтверждающие, что Абэ имел к этому отношение.