Центральную площадь Гусева хотят реконструировать

Гусеве обсуждают благоустройство города. Там хотят провести реконструкции центральной площади. Для этого организовали специальный опрос среди населения.

Дим Охрименко, главный архитектор Гусева:

— Площадь действительно очень большая и мы попытались не только замостить дорожками, на ней будут высажены деревья, появятся зелёные зоны.

Евгений Михайлов , глава администрации МО Гусевский городской округ:

— История Янтарного края — это история русских побед. Мы говорим, что это концепция и каждый шаг, и символ будет обсуждаться. Для нас очень важно мнение наших жителей.