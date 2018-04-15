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Центральную площадь Гусева хотят реконструировать
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Центральную площадь Гусева хотят реконструировать 

Вести Калининград 1 час назад
Фото: Вести Калининград
В Гусеве обсуждают благоустройство города. Там хотят провести реконструкции центральной площади. Для этого организовали специальный опрос среди населения.
Дим Охрименко, главный архитектор Гусева:
— Площадь действительно очень большая и мы попытались не только замостить дорожками, на ней будут высажены деревья, появятся зелёные зоны.
Евгений Михайлов, глава администрации МО Гусевский городской округ:
— История Янтарного края — это история русских побед. Мы говорим, что это концепция и каждый шаг, и символ будет обсуждаться. Для нас очень важно мнение наших жителей.
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