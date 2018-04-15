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Углеметбанк понизил ставки по вкладам
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Углеметбанк понизил ставки по вкладам 

Банки.ру 1 час назад
Депозит «Пенсионный» (от 3 тыс. рублей на полгода и год) открывается под 6,7—6,75% годовых (прежде — под 6,85—6,9%), а детский «Вклад в будущее» (от 1 тыс. рублей на год) — под 6,75% годовых (до этого — под 6,9%). Проценты выплачиваются ежеквартально.
«Доходный» на сумму от 1 тыс. рублей привлекается на полгода и год под 6,6—6,85% (вместо 6,75—7%) годовых, а средняя ставка за весь срок по депозиту «Копилка» (от 3 тыс. рублей на 200 дней) составляет 6,5% годовых (ранее — 6,75%). Проценты выплачиваются в конце срока.
«Быстрый доход» (от 1 тыс. рублей) с выплатой процентов в конце срока открывается на три, шесть месяцев под 6,4—6,6% (вместо 6,6—6,85%) годовых, а при ежеквартальной выплате процентов — на год под 6,55% годовых (до этого — под 6,65%).
Все вклады можно пополнять, кроме «Доходного».
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