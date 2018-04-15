Ещё
Опрос: японцы перестали считать Синдзо Абэ подходящим главой правительства
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Опрос: японцы перестали считать Синдзо Абэ подходящим главой правительства 

ТАСС 48 минут назад
ТОКИО, 15 апреля. /ТАСС/. Жители Японии перестали считать премьер-министра Синдзо Абэ подходящей фигурой на этом посту из-за ряда скандалов вокруг правительства страны. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, опубликованные в воскресенье агентством Kyodo.
Отвечая на вопрос, кто должен возглавить правящую Либерально-демократическую партию (ЛДП) по итогам выборов председателя в сентябре, респонденты отдали предпочтение бывшему руководителю оборонного ведомства Сигэру Исибе. За его кандидатуру высказались 26,6% человек. Второе место с результатом 25,2% занял стремительно набирающий популярность Синдзиро Коидзуми (сын экс-премьера Японии Дзюнъитиро Коидзуми — прим. ТАСС).
Абэ оказался лишь на третьей строчке рейтинга. За то, чтобы он продолжил оставаться на посту главы правительства, высказались 18,3% опрошенных. Обычно он лидировал в подобных опросах, с большим отрывом опережая своих однопартийцев. Нередко его результат превышал 30%.
По данным социологического исследования, текущий рейтинг кабинета министров во главе с Абэ составляет 37% — на 5 процентных пунктов ниже, чем по итогам мартовского опроса. При этом количество японцев, которые не поддерживают политику властей за тот же период увеличилось на 5 процентных пунктов, составив 52,6%.
Причиной падения стал ряд скандалов вокруг фигуры Абэ, один которых касается фальсификации документов о продаже по сильно заниженной цене участка государственной земли организации «Моритомо гакуэн». Ее глава имел тесные связи с женой премьера Акиэ Абэ. Второй из них связан с созданием нового ветеринарного училища организацией «Какэ гакуэн», в помощи которому заподозрили лично премьера. Недавно были обнаружены документы, подтверждающие, что Абэ имел к этому отношение.
ТАСС: последние новости
Опрос: число разочарованных политикой Макрона французов выросло в два раза за 10 месяцев ВЦИОМ: россияне верят, что космонавты из РФ первыми высадятся на Марс Опрос: несдержанность в тратах является одной из причин финансовых трудностей россиянок
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Штайнмайер встал на защиту России153
Швейцарская лаборатория ответила на слова Лаврова72
США грозят РФ новыми санкциями из-за Сирии274
США выдвинули ультиматум Сирии745
Британия оправдалась перед РФ за удары по Сирии564
Видео
02:10
Швейцарская лаборатория ответила на слова Лаврова
Политика
01:01
В США усомнились в законности удара по Сирии
В мире Ближний Восток
01:00
Отравление Скрипалей сравнили со штурмом «Норд-Оста»
Происшествия
02:18
Бузову не хотят пускать в Северную Осетию
Шоу-бизнес
01:58
Британия задумалась об «ответной» кибератаке на Россию
Политика
04:28
«Удары по Сирии показали неготовность ЕС к войне»
В мире
05:28
США грозят РФ новыми санкциями из-за Сирии
Политика
01:24
США выдвинули ультиматум Сирии
В мире
02:51
Эрдоган поддержал США
Политика В мире
07:55
Россияне оценили атаку Запада на Сирию
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение