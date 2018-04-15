Опрос: японцы перестали считать Синдзо Абэ подходящим главой правительства

ТОКИО, 15 апреля. / ТАСС /. Жители Японии перестали считать премьер-министра Синдзо Абэ подходящей фигурой на этом посту из-за ряда скандалов вокруг правительства страны. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, опубликованные в воскресенье агентством Kyodo.

Отвечая на вопрос, кто должен возглавить правящую Либерально-демократическую партию (ЛДП) по итогам выборов председателя в сентябре, респонденты отдали предпочтение бывшему руководителю оборонного ведомства Сигэру Исибе. За его кандидатуру высказались 26,6% человек. Второе место с результатом 25,2% занял стремительно набирающий популярность Синдзиро Коидзуми (сын экс-премьера Японии Дзюнъитиро Коидзуми — прим. ТАСС).

Абэ оказался лишь на третьей строчке рейтинга. За то, чтобы он продолжил оставаться на посту главы правительства, высказались 18,3% опрошенных. Обычно он лидировал в подобных опросах, с большим отрывом опережая своих однопартийцев. Нередко его результат превышал 30%.

По данным социологического исследования, текущий рейтинг кабинета министров во главе с Абэ составляет 37% — на 5 процентных пунктов ниже, чем по итогам мартовского опроса. При этом количество японцев, которые не поддерживают политику властей за тот же период увеличилось на 5 процентных пунктов, составив 52,6%.