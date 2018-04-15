Опрос: число разочарованных политикой Макрона французов выросло в два раза за 10 месяцев

ПАРИЖ, 15 апреля. / ТАСС /. Существенная часть французских граждан — 44% — разочарована действиями Эмманюэля Макрона на посту президента страны. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической службы Elabe для телеканала BFMTV, опубликованные в воскресенье. При этом в исследовании отмечается, что спустя два месяца после избрания Макрона главой Французской Республики число недовольных его политикой составляло вдвое меньшее число — 21%.

Нынешний опрос также показал, что всего 20% респондентов удовлетворены работой Макрона, тогда как 36% считают, что судить о его президентстве пока рано. Согласно полученным в ходе исследования данным, больше всего действиями Макрона разочарованы жители малых городов и деревень. Недовольство высказывают и пенсионеры, отрицательно относящиеся к некоторым социальным реформам.

Согласно опросу, подавляющее большинство респондентов считают нынешнего главу «президентом богатых». 67% опрошенных заявили, что Макрон ведет политику в пользу обеспеченных граждан Франции, всего 20% считают, что его политический курс направлен на поддержку всех социальных категорий. И только 6% опрошенных заявили, что президент руководствуется интересами среднего класса и менее состоятельных граждан.

Отдельно было исследовано отношение французов к проводимым в стране изменениям в социальной и экономической сферах. Так, нашумевшая реформа железнодорожной отрасли, вызвавшая массовые забастовки по всей Франции, разделила общество на два лагеря: 59% респондентов заявили, что положительно относятся к ней, 40% — отрицательно.

Опрос был проведен 12-13 апреля. В нем приняли участие более 1000 человек старше 18 лет.