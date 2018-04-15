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В Токио прошла акция протеста против правительства Синдзо Абэ
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В Токио прошла акция протеста против правительства Синдзо Абэ 

ИА Синьхуа 3 часа назад
Токио, 15 апреля /Синьхуа/ — Около 30 тыс. человек в субботу в Токио приняли участие в массовой акции протеста, требуя ухода в отставку премьер-министра страны Синдзо Абэ и его кабинета.
Митинг прошел перед зданием японского правительства. Участники держали в руках плакаты с надписями «Выясни истину», «Абэ уходи», в унисон выкрикивали лозунги «Нет использованию госимущества!», «Требуем расследования подделки документов!».
Молодая мать с ребенком на руках рассказала журналистам, что фальсификация правительственными ведомствами официальных документов свидетельствует о том, что Япония больше не является правовым государством. По ее словам, ради будущего детей взрослые обязаны требовать от властей обеспечить право народа на информацию.
В последнее время произошел ряд скандалов вокруг японского правительства, в связи с чем рейтинг кабинета министров во главе с Синдзо Абэ непрерывно снижается. Согласно опубликованным в пятницу результатам опроса, 38,4 проц. респондентов поддерживают действующее правительство, 42,6 проц. — не поддерживают. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
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