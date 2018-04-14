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В посольстве РФ в Сирии нет данных о пострадавших россиянах
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В посольстве РФ в Сирии нет данных о пострадавших россиянах 

Newsru.com 13 часов назад
Фото: Newsru.com
Посольство России в Дамаске работает в штатном режиме, информации о пострадавших россиянах в результате
ракетных ударов
по Сирии нет. Об этом сообщили в субботу ТАСС в пресс-службе диппредставительства. В Пентагоне ранее заявляли, что Москву об атаке не предупреждали, но планировали ее так, чтобы не задеть русских.
"Посольство работает в штатном режиме, информации о пострадавших россиянах нет", — сообщили в дипломатическом ведомстве.
По данным Минобороны РФ, ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирии был нанесен самолетами и кораблями США совместно с ВВС Великобритании и Франции в субботу с 03:42 до 05:10 по Москве. Союзники выпустили более 100 крылатых ракет и ракет класса «воздух — земля». В Минобороны утверждают, что большую часть из них сбили на подлете к целям сирийские средства ПВО.
Председатель Комитета начальников штабов генерал Джозеф Данфорд на брифинге заявил, что целью ударов были три объекта в районе Дамаска и Хомса, которые военные посчитали связанными с сирийской программой создания химического оружия. Это командный пункт, склады, а также научно-исследовательский институт.
Вашингтон, Лондон и Париж заявили, что удары являются ответом на якобы имевшее место применение химического оружия 7 апреля в сирийском городе Дума.
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