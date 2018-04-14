Баня как допуслуга

«Единственное место, которого ни один москвич не миновал, — это бани. И мастеровой человек, и вельможа, и бедный, и богатый не могли жить без торговых бань».

Так в начале 20 века писал Владимир Гиляровский . Прошло сто лет и ничего не изменилось. Любой нынешний москвовед может повторить утверждение классика мемуарного жанра, не боясь погрешить против истины. Пусть даже на улицах не стоят очереди из людей с тазиками, как это было во времена дядюшки Гиляя.

Зато, согласно результатам недавнего исследования независимого агентства Zoom market, Москва сейчас занимает первое место среди самых «банных» городов страны. Кроме столицы в тройке лидеров Нижний Новгород и Новосибирск

Наверное, это не великое достижение: столице есть, чем гордиться в сферах и посерьёзнее. Но если посмотреть на цифры, получившиеся в ходе опроса, проанализировать, то самый «банный» город — значит самый здоровый (и я не про размер).

За счёт чего же Москва заняла первую строчку этого незатейливого рейтинга? Ведь, по сути, все самые популярные столичные бани известны, им не один десяток лет и больше «промывочных» не становится. Откуда растут ноги? Оказывается, из увлечения москвичей. Но не традиционной банной культурой, а фитнесом.

Именно сауны, оборудованные в многочисленных фитнес-центрах, пользуются у столичных жителей особой популярностью. Почти половина опрошенных признались, что часто посещают именно такие мини-парилки. Они, как составляющие пакетного предложения годового абонемента — дополнительная услуга, повышающая статус фитнес-клуба и его цену. С одной стороны — лишь грамотный маркетинг, цель которого -привлечь клиентов и заработать, с другой — оздоровление. Пусть даже и неумышленное. Предложение, рождающее спрос. Вы приходите в зал убрать живот, а вам и сауна в придачу, и бассейн, и солярий. Составляющие комфорта, без которого современному человеку уже непривычно. Сауна в фитнес-центре — не баня, как таковая, а приятное дополнение, плюс один к здоровому образу жизни.

Кстати, в общественные городские бани люди тоже ходят, но без фанатизма: всего 19 процентов респондентов ответили, что бывают там, а 13 процентов парятся в собственных загородных срубах.

Подавляющее большинство горожан, отвечая о причинах похода в баню, заявили «это полезно». А вы что подумали?