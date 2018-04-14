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При ударах по Сирии россияне не пострадали
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При ударах по Сирии россияне не пострадали
РИА Новости
38 минут назад
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РИА Новости
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. ПО ДАННЫМ РОССИЙСКОГО ПОСОЛЬСТВА В
ДАМАСКЕ
, ГРАЖДАН
РФ
СРЕДИ ПОСТРАДАВШИХ ПОСЛЕ УДАРОВ
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