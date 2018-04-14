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При ударах по Сирии россияне не пострадали
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При ударах по Сирии россияне не пострадали 

РИА Новости 38 минут назад
Фото: РИА Новости
РИА НОВОСТИ. ПО ДАННЫМ РОССИЙСКОГО ПОСОЛЬСТВА В ДАМАСКЕ, ГРАЖДАН РФ СРЕДИ ПОСТРАДАВШИХ ПОСЛЕ УДАРОВ США, ВЕЛИКОБРИТАНИИ И ФРАНЦИИ ПО СИРИИ НЕТ — МИД
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