Псков стал вторым по уровню гостеприимства по мнению российских туристов 

Международная онлайн‐площадка для аренды жилья Airbnb составила рейтинг самых гостеприимных и популярных городов в России, сообщает РИА «Новости». Сервис изучил данные бронирований за период с весны 2017 года по весну 2018 года, а также проанализировал анкетные отзывы туристов. Больше всего гостей, оставшихся довольными своим выбором, побывало в Суздале — 91 процентов путешественников дали хозяевам наивысшую оценку. На втором месте расположился Псков: 88 процентов туристов поставили пять звезд за уровень предложенного жилья. На третьем месте оказался Калининград: 87 процентов гостей оценили комфорт жилищных условий города на максимальный балл. Четвертое место занял Краснодар (85 процентов пятизвездочных отзывов), замыкает пятерку Новосибирск с 84 процентами максимальных оценок. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».