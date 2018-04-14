Бизнес без границ. Почему нельзя верить мифам о женщинах-лидерах

Большинство ведущих компаний в разных сегментах рынка сегодня уделяют огромное внимание гендерному составу руководства и персонала. Это делает бизнес одинаково открытым для всех. Сейчас женщины наравне с мужчинами занимают посты в высшем руководстве в государственных и коммерческих структурах. В то же время, если говорить о количественных показателях, данные ряда независимых исследований свидетельствуют, что представленность женщин на ключевых постах в различных сферах бизнеса невысока. Например, в компаниях из списка Fortune 1000 всего лишь 14% руководителей — женщины. Более того, к женщине-руководителю зачастую относятся с определенным скептицизмом. На этот счет существует несколько мифов, которые в действительности далеки от истины.

Лидерство генетически более свойственно мужчинам

Действительно, до сих пор мужчины чаще женщин занимают руководящие должности, что подтверждают и данные опросов. Респондентами одного из них стали 7280 менеджеров различного уровня. Большинство из них по-прежнему представители мужского пола (64%). При этом распределение руководящих функций напрямую зависит от занимаемого поста: 78% опрошенных топ-менеджеров, 67% руководителей среднего звена и 60% менеджеров — мужчины.

Однако может ли это быть обусловлено генетической расположенностью мужчин к лидерству? Возможно, из-за численного превосходства мужчин-руководителей. Однако, по данным того же опроса, женщины-лидеры преуспевают в развитии таких компетенций, как построение отношений в коллективе, открытость, честность. Думаю, практически каждый может привести пример успешных женщин-руководителей даже среди собственных знакомых. А это говорит о том, что лидерские качества не являются некой константой, заданной человеку от рождения. Они развиваются точно так же, как многие другие генетически заложенные способности.

Женское лидерство — абсолютно новое понятие

Есть правда в том, что раньше женщинам приходилось отстаивать свое право работать, строить карьеру, принимать важные решения наравне с мужчинами. Но при этом история знает много примеров, когда женщины играли важную роль в самых различных секторах государственного управления. А примерно с конца XIX — начала XX века они начали занимать ведущие посты в компаниях, относящихся к различным сегментам бизнеса. Так Полин-Изабель Ютиль основала известный бренд печенья LU вместе с мужем, а Дороти Кэдбери, придя в компанию, основанную ее дедом, на позицию рядового рабочего, по прошествии лет стала управляющим директором.

Женщине трудно соблюдать баланс между карьерой и личной жизнью

Я считаю, что в этом вопросе сегодня на первое место выходит внутренняя мотивация женщины и ее настрой. Ведь компании сейчас предоставляют разные льготы, чтобы сотрудники могли чувствовать себя более свободно и совмещать карьеру и личную жизнь, такое как гибкий график работы, короткие пятницы и возможность до двух дней в неделю работать из дома. И это подтверждают данные исследования: среди женщин, которые поднялись по карьерной лестнице, 75% состоят в браке; из них 73% работают полный рабочий день и 63% растят детей.

Женщины должны усерднее работать, чтобы стать руководителем

Исследования также подтверждают наличие у женщин эффективных лидерских качеств. Консалтинговой компанией Zenger Folkman был проведен опрос 16 000 руководителей разного уровня; треть из респондентов — женщины, две трети — мужчины. Выяснилось, что женщины набрали больше очков в 12 из 16 компетенций, в том числе «проявляет инициативу». Кроме того, женщины оказались впереди в таких важных областях, как «сотрудничество и работа в команде», «практика саморазвития» и «построение отношений».

Но если так, почему количество женщин-руководителей по-прежнему невелико? Думаю, ответ на этот вопрос заключается не только в том, чтобы обладать этими компетенциями, но и в том, чтобы использовать их на рабочем месте. Не секрет, что женщины более мужчин склонны недооценивать свои качества, рефлексировать, подолгу анализировать победы и поражения. С одной стороны, такая склонность к самоанализу действительно может поставить женщину в неблагоприятное положение, когда рассматривается кандидат на ту или иную руководящую должность. Однако эти же свойства в сочетании с природной интуицией являются поистине драгоценными для руководителя. Не стоит бояться своих «слабостей», ведь в ряде ситуаций они, наоборот, являются важными конкурентными преимуществами.

Женщина-руководитель — это эмоции, а не логика

Достаточно вспомнить хотя бы «железную леди» Маргарет Тэтчер , чтобы понять, насколько далеко от истины это утверждение. Другое дело, что женщина-лидер в работе с подчиненными использует более тонкие инструменты, вариативные подходы. Она не стремится выстроить жесткую иерархическую «вертикаль власти», но сконцентрирована на внимании к личности, умеет детализировать процессы, для нее важны нюансы, необходимые для достижения поставленной стратегической цели. Женщина не стремится подчинить исполнителей, но мотивирует их, стремится выстроить по-настоящему партнерские отношения в коллективе. То, что многие считают «слабостью» женщины-руководителя, на самом деле является ее сильной стороной.

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