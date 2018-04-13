Как масс-медиа влияют на идеал красоты

Масс-медиа делают женщин менее здоровыми ­— именно такую информацию дают нам последние исследования в этой области. Многочисленные фотографии худых девушек, отфотошопленные обложки журналов, идеальные звезды на красных дорожках — все это, как бы мы ни старались, подсознательно влияет на нас.

Группа психологов из Великобритании решила провести исследование на эту тему. Но если раньше опросы проводились только в западных странах, люди которых живут в достатке и окружении масс-медиа, то теперь тестирование проводилось в деревнях в Никарагуа , Центральная Америка.

Кто проходил опрос?

Ученые опросили 80 человек из двух деревень Никарагуа. Психологи специально сделали выборку из взрослых жителей (старше 16 лет), не находящихся под постоянным влиянием телевизора и интернета— в одной из деревень, например, нескольким семьям недавно установили спутниковое телевидение, поэтому их не включили в исследование.

Как проходил опрос?

Испытуемых разделили на две группы — по 40 человек в каждой ­— и попросили смоделировать на компьютере девушку с идеальным телом. Компьютерная программа включала модели с разным цветом кожи и разным строением тела, и, нажимая стрелки, испытуемый мог изменить вес виртуальной девушки. Во время опроса исследователи несколько раз объяснили испытуемым, что в программе нет «правильных» и «неправильных» ответов.

Затем жителям показывали пары фотографий девушек из британских каталогов и глянцевых журналов; для первой группы испытуемых девушки были только худыми (от XXS до XS), для второй ­— модели плюс-сайз (от L до BXL). Второй этап исследования длился около 15 минут.

Далее психологи опять вернулись к компьютерам и попросили жителей смоделировать «идеальную» девушку.

Результаты

Это исследование показало, что даже за 15 минут предпочтения жителей деревень немного изменились — в каждой группе после просмотра фотографий компьютерные девушки становились больше похожи на британских моделей. В первой группе девушек сделали более худыми, во второй ­— более толстыми. Остается неизвестным только то, как долго сохраняется эффект от просмотра фотографий; также не совсем понятно, повлиял ли на результаты опроса вес моделей или общее впечатление от их статусного внешнего вида.

В общем говоря, даже небольшое количество фотографий идеализированных женщин влияет на выбор привлекательной фигуры. Подобные результаты были получены и в прогрессивных западных странах.

Британцы подчеркнули, что, хотя в среднем жители не покидали деревень 234 дня, некоторые из них смотрели телевизор, когда ездили в соседние города — и это тоже могло повлиять на результаты. В исследовании говорится, что глобализация скоро затронет и эти деревни — а значит, жители получат доступ к навязанным стандартам красоты и подвергнутся риску получить расстройство пищевого поведения и низкую самооценку.

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