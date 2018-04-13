«Патриоты» и «либералы» верят только совпадающей с их взглядами информации

Социологи из Высшей школы экономики Елена Сироткина, Маргарита Завадская и Анна Широканова показали, что россияне хорошо считывают идеологическую окраску сообщений СМИ. А решение, верить ли им, они принимают, прежде всего, на основе его содержания, а не источника. Доклад с результатами исследования ученые представили на XIX Апрельской международной научной конференции по проблемам развития экономики и общества, проходящей в НИУ ВШЭ.

Участниками исследования стало 1612 человек старше 18 лет. Эта выборка была равномерно разделена на четыре группы, исходя из того, в какой формулировке им был задан вопрос. Сам вопрос состоял из двух частей. В первой говорилось, в каком СМИ появилось сообщение, «Первый канал» или радио «Эхо Москвы» . Во второй содержалось непосредственно сообщение: одно из них было сформулировано в патриотическом ключе, а второе было так называемым скептическим.

Далее респондентов спрашивали, согласны ли они, верят ли они представленной информации. А также спрашивали о том, видят ли они направленность этого сообщения как «провластного», «оппозиционного» или «нейтрального». При этом исследователям также были доступны данные о политической ориентации каждого респондента — провластная она или оппозиционная.

Результаты исследования стали достаточно неожиданными для его авторов. Источник информации оказался не имеющим существенного значения для выводов респондента, важным было лишь содержание сообщения и его соответствие политической ориентации опрашиваемого. Иными словами, люди признавали верными, скорее, те информационные сообщения, которые совпадали с их взглядами. Таким образом, даже если «патриотическое» сообщение о победах России на международной арене транслировало оппозиционное радио «Эхо Москвы», позитивно настроенные к нынешней власти люди принимали его на веру и соглашались с ним. И наоборот, оппозиционно настроенные респонденты доверяли критичному по отношению к власти сообщению, даже если его источником был прогосударственный «Первый канал».

Исследователи также отмечают, что респонденты достаточно успешно оценивали идеологическую окраску представленных им сообщений вне зависимости от их собственной политической ориентации. Однако «провластное» сообщение чаще признавалось нейтральным, чем сообщение «оппозиционное».