Ещё
«Патриоты» и «либералы» верят только совпадающей с их взглядами информации
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Патриоты» и «либералы» верят только совпадающей с их взглядами информации 

Чердак 41 минуту назад
Фото: Чердак
Социологи из Высшей школы экономики Елена Сироткина, Маргарита Завадская и Анна Широканова показали, что россияне хорошо считывают идеологическую окраску сообщений СМИ. А решение, верить ли им, они принимают, прежде всего, на основе его содержания, а не источника. Доклад с результатами исследования ученые представили на XIX Апрельской международной научной конференции по проблемам развития экономики и общества, проходящей в НИУ ВШЭ.
Участниками исследования стало 1612 человек старше 18 лет. Эта выборка была равномерно разделена на четыре группы, исходя из того, в какой формулировке им был задан вопрос. Сам вопрос состоял из двух частей. В первой говорилось, в каком СМИ появилось сообщение, «Первый канал» или радио «Эхо Москвы». Во второй содержалось непосредственно сообщение: одно из них было сформулировано в патриотическом ключе, а второе было так называемым скептическим.
Далее респондентов спрашивали, согласны ли они, верят ли они представленной информации. А также спрашивали о том, видят ли они направленность этого сообщения как «провластного», «оппозиционного» или «нейтрального». При этом исследователям также были доступны данные о политической ориентации каждого респондента — провластная она или оппозиционная.
Результаты исследования стали достаточно неожиданными для его авторов. Источник информации оказался не имеющим существенного значения для выводов респондента, важным было лишь содержание сообщения и его соответствие политической ориентации опрашиваемого. Иными словами, люди признавали верными, скорее, те информационные сообщения, которые совпадали с их взглядами. Таким образом, даже если «патриотическое» сообщение о победах России на международной арене транслировало оппозиционное радио «Эхо Москвы», позитивно настроенные к нынешней власти люди принимали его на веру и соглашались с ним. И наоборот, оппозиционно настроенные респонденты доверяли критичному по отношению к власти сообщению, даже если его источником был прогосударственный «Первый канал».
Исследователи также отмечают, что респонденты достаточно успешно оценивали идеологическую окраску представленных им сообщений вне зависимости от их собственной политической ориентации. Однако «провластное» сообщение чаще признавалось нейтральным, чем сообщение «оппозиционное».
Чердак: последние новости
Российские физики объяснили уникальные свойства графена его «двухсполовиномерностью» Плазма и биологическая смазка улучшили полимерный имплантат Что и как будет изучать зонд Juno, когда долетит до Юпитера
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Созван СБ ООН для «привлечения России к ответу»452
Умер юморист Андрей Жмакин70
В России решили избавиться от двух министерств129
Россия отказывается от SWIFT107
Названы доходы Путина и Медведева119
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США В мире
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
02:54
РФ обеспокоили «военные приготовления» Великобритании
Политика Армия
03:08
Баста заплатил Децлу
Шоу-бизнес
04:13
Стас Пьеха откроет в Крыму наркологическую клинику
Шоу-бизнес
01:00
В метро отремонтируют входные группы 43 станций
Новости Москвы
03:20
Украина пригрозила России по газу
Экономика
05:14
Россия высылает грузинского дипломата
Политика Кавказ
01:57
Путин знает тайну главного оружия Трампа
Армия Оружие
04:04
Козловского защитили перед критиками
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение