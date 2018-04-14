Ахмедов рассказал, чем недовольны узбекские предприниматели

Предприниматели Узбекистана видят главные проблемы в несовершенстве банковской и налоговой систем. Инфраструктура и недостаточная активность местных властей названы также в числе препятствий для развития бизнеса.

Ахмедов рассказал, чем недовольны узбекские бизнесмены

"Стоит заметить, что все эти темы сейчас находятся на стадии решения. Например, проходит налоговая реформа, также меняются условия для потенциальных инвесторов. Отрадно, что предприниматели уже не обеспокоены вопросами по поводу валютных операций, получения кредитов или обращения наличных средств. В этом направлении заметен существенный прогресс", — сказал Дурбек Ахмедов, выступая на заседании Международного пресс-клуба в Ташкенте.

Эти сведения были получены путем опроса, в котором участвовало более 300 человек. Большая часть опрошенных, около 60%, удовлетворены тенденциями развития бизнеса, но 15% считают ситуацию некомфортной, остальные затруднились ответить, отмечает Sputnik Узбекистан.

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