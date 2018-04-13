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Минобороны нашло участников съемки с «последствиями» химатаки в Думе
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Минобороны нашло участников съемки с «последствиями» химатаки в Думе 

РИА Новости 2 часа назад
РИА НОВОСТИ: КОНАШЕНКОВ: УДАЛОСЬ НАЙТИ НЕПОСРЕДСТВЕННЫХ УЧАСТНИКОВ СЪЕМКИ ВИДЕОРОЛИКА С «ПОСЛЕДСТВИЯМИ» ХИМАТАКИ В ДУМЕ И ОПРОСИТЬ ИХ
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