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Более трети читателей газеты «Дмитровец» ходят в отпуск летом — опрос
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Более трети читателей газеты «Дмитровец» ходят в отпуск летом — опрос 

Управа района Дмитровский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Дмитровский города Москвы
За летний отдых проголосовали 38% жителей Дмитровского в рамках тематического опроса на сайте районного издания.
Значительно меньше голосов набрали все остальные времена года. Так, весной ходят в отпуск 20% респондентов, осенью — 11%, а за зимний отдых проголосовали всего 7% участников опроса.
Еще 16% читателей районной газеты отметили, что для них нет разницы, когда именно отдыхать, а 8% не имеют возможности выбирать время для отпуска.
Добавим, что в голосовании приняли участие 45 человек. Новый опрос на сайте районного издания «Дмитровец» появится в понедельник, 16 апреля. (мю)
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