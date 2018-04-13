Более трети читателей газеты «Дмитровец» ходят в отпуск летом — опрос

За летний отдых проголосовали 38% жителей Дмитровского в рамках тематического опроса на сайте районного издания.

Значительно меньше голосов набрали все остальные времена года. Так, весной ходят в отпуск 20% респондентов, осенью — 11%, а за зимний отдых проголосовали всего 7% участников опроса.

Еще 16% читателей районной газеты отметили, что для них нет разницы, когда именно отдыхать, а 8% не имеют возможности выбирать время для отпуска.

Добавим, что в голосовании приняли участие 45 человек. Новый опрос на сайте районного издания «Дмитровец» появится в понедельник, 16 апреля. (мю)