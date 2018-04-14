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В Ford выяснили, что 43% российских водителей верят в приметы
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В Ford выяснили, что 43% российских водителей верят в приметы 

carnewsweek.ru 2 часа назад
Исследования компании Форд: 43% водителей из России верят в приметы. Известная американская компания Форд провела исследование, в котором выяснили суеверность российских водителей. Подобное мероприятие было приурочено к пятнице 13, которая является опасным днем. Данные получали путем проведения электронного опроса, где респондентов просили ответить на ряд простых вопросов. Оказалось, что верят в приметы и практикуют их использование 43% опрошенных лиц, а еще 16% не являются суеверными, но стучат по дереву на всякий случай. Порядка 12 процентов опрошенных перед дальней поездкой «сидят на дорожку». Практически каждый второй водитель просто настраивается на позитивные мысли, что является достаточным для успешного отправления по делам на автомобиле. Около 3 процентов используют амулеты и другие обереги, которые хранятся в автомобиле. Заметим, что порядка 17 процентов людей оказались самыми здравомыслящими. Перед дальней поездкой они выполняли осмотр транспортного средства на наличие неисправностей. Использовать или не использовать различные суеверия решает каждый сам для себя. Тем не менее последний пункт должен обязательно исполняться, а в случае нахождения машины на ТО, в этом вообще не должно быть никаких проблем. Заметим, что 40 процентов жителей страны полностью или частично исполняют подобные действия и снижают риск опасности на дорогах общего пользования.
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