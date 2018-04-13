Более 60% россиян поддержали отставку Тулеева, показал опрос

Согласно данным опроса, о своем неодобрении отставки Тулеева по собственному желанию заявил 21% опрошенных, еще 17% — затруднились ответить.

Большинство россиян (67%) отметили, что следили за событиями, связанными с пожаром, но старались не вникать в детали, 27% избегали подробности, 5% не следили за пожаром, еще 1% отметил, что ничего не знает о пожаре. При этом 56% тех, кто знает о пожаре, заявили, что они доверяют официальным данным о количестве погибших, 34% рассказали о своем недоверии. Затруднились с ответом 10%.

Около 63% респондентов, знающих о пожаре, сообщили, что в их городе, поселке или селе проходили траурные акции, только 12% опрошенных сказали, что принимали в них участие.

Социологи выяснили, что 63% опрошенных считают главной причиной трагедии человеческий фактор (халатность, непрофессионализм), а 26% — несовершенство норм и правил в сфере безопасности. Около 65% из них считают, что в первую очередь в произошедшем в ТЦ виноваты владельцы, управляющие торговым центром, 60% — местные надзорные органы, 38% — городские власти.

Согласно опросу, 53% россиян, знающих о событиях в Кемерово , считают, что виновные понесут заслуженное наказание, 34% — что им удастся избежать ответственности. Большинство из тех, кто знает о пожаре (60%) считают, что после трагедии в Кемерово ситуация с противопожарной безопасностью в торговых и развлекательных центрах их регионов улучшится, 29% — что не улучшится.

Для предотвращения подобных трагедий в будущем 37% опрошенных, следящих за пожаром в Кемерово, предложили усилить проверку пожарной безопасности, 12% заявили, что для этого сотрудники должны более ответственно относиться к своим обязанностям, еще 12% предложили бороться с коррупцией.

Опрос «ФОМнибус» проводился с 7 по 8 апреля среди 1,5 тысячи респондентов в 104 населенных пунктах 53 субъектов РФ . Статистическая погрешность не превышает 3,6%.