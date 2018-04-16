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Рост экономики Китая продолжился в 2018 году
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Рост экономики Китая продолжился в 2018 году 

Вести.Ru 37 минут назад
Фото: Вести.Ru
Москва, 16 апреля — «Вести. Экономика». Большая часть экономического роста Китая перешла в первый квартал 2018 года, согласно опросу Reuters.
При этом, как отмечает агентство, борьба с финансовыми рисками правительства КНР и с загрязнением воздуха несколько ослабла. Пекин стремится сохранить неизменной экономическую ситуацию, даже когда стран сталкивается с растущей торговой напряженностью со своими крупнейшим торговым партнером — США, что может повлиять на трансграничную торговлю в объеме миллиардов долларов. Опрос 60 экономистов показал, что рост валового внутреннего продукта незначительно снизился до 6,7% в первом квартале по сравнению с ростом на 6,8% в предыдущие два квартала. В начале года аналитики предсказывали, что в первом квартале произойдет спад до 6,6%. Консенсус-прогноз показывает, что рост оставался на комфортном уровне около 6,5% в течение года, что может предоставить политикам больше уверенности в наращивании усилий по снижению рисков в финансовой системе и очистке окружающей среды. Экономические данные Китая в этом году указывают на устойчивый, хотя и немного медленный рост, по сравнению с 2017 годом. При этом промышленное производство указывает на рост, несмотря на контроль за количеством вредных выбросов.
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