С начала года в Подмосковье трудоустроили более 10 тысяч человек

Подмосковье за первые три месяца 2018 года через региональную службу занятости трудоустроили более 10 тысяч человек. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на сообщение пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области Ольги Забраловой.

«В Московскую областную службу занятости населения было подано 55,2 тысячи заявлений о предоставлении услуг в сфере занятости. Из них за содействием в поиске подходящей работы обратились 18 тысяч человек, за информацией о положении на рынке труда — 19,6 тысячи человек, за профессиональной ориентацией — 16 тысяч человек», — уточнила Забралова.

По заявлениям работодателей, в первом квартале года было 7,5 тысяч вакансий, большая часть (66,5 процента) приходилась на рабочие специальности.

«Сейчас в областном банке вакансий размещено порядка 44 тысяч позиций, из них 69 процентов — по рабочим профессиям, а 99,3 процента — с оплатой труда выше величины прожиточного минимума в Московской области», — уточнила Забралова.

Уровень регистрируемой безработицы по Московской области на конец марта 2018 года составил 0,54 процента.