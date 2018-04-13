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С начала года в Подмосковье трудоустроили более 10 тысяч человек
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С начала года в Подмосковье трудоустроили более 10 тысяч человек 

Lenta.ru 34 минуты назад
Фото: Lenta.ru
В Подмосковье за первые три месяца 2018 года через региональную службу занятости трудоустроили более 10 тысяч человек. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на сообщение пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области Ольги Забраловой.
«В Московскую областную службу занятости населения было подано 55,2 тысячи заявлений о предоставлении услуг в сфере занятости. Из них за содействием в поиске подходящей работы обратились 18 тысяч человек, за информацией о положении на рынке труда — 19,6 тысячи человек, за профессиональной ориентацией — 16 тысяч человек», — уточнила Забралова.
По заявлениям работодателей, в первом квартале года было 7,5 тысяч вакансий, большая часть (66,5 процента) приходилась на рабочие специальности.
«Сейчас в областном банке вакансий размещено порядка 44 тысяч позиций, из них 69 процентов — по рабочим профессиям, а 99,3 процента — с оплатой труда выше величины прожиточного минимума в Московской области», — уточнила Забралова.
Уровень регистрируемой безработицы по Московской области на конец марта 2018 года составил 0,54 процента.
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