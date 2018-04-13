Жителей Ярославской области спросят, что им не так

Давно хотели пообщаться с властями лицом к лицу и рассказать, что делается не так, по вашему мнению? Прекрасный шанс выдался жителям Тутаева , у которых спросят их личное мнение.

Три дня в городе будет длиться акция «Что не так?». Узнать место, где можно высказаться, можно по большим зелёным бувам, задающим этот вопрос. Уличные опросы устраивает Общественная палата России . Она же привлекает главу Тутаевского района Дмитрия Юнусова пообщаться с жителями лично.

— Уличный опрос #ЧтоНеТак — часть одноименного федерального проекта Общественной палаты РФ, направленного на сокращение дистанции между жителями, активистами и властью, — рассказали в Общественной палате России. — Все желающие смогут написать на больших листах бумаги свои предложения по решению проблем городской среды и гражданского общества.

Место и время размещения инсталляций: 13 апреля — сквер СССР, с 15:00 до 18:00 часов, 14 апреля — площадь Ленина, левый берег, с 10:00 до 18:00 часов, 15 апреля — магазин «Мировой», с 10:00 до 18:00 часов.