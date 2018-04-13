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В Волгограде падает численность населения
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В Волгограде падает численность населения 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
Численность населения Волгограда падет, заявили аналитики. В 2018 году она достигла отметки в 1 миллион 13 000 человек.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном органе государственной статистки, в 2010 году в городе-герое проживало на 9 000 человек больше. В регионе в общей сложности численность населения в настоящее время составляет 2,5 миллиона человек. Это на 89 000 человек меньше по сравнению с 2010 годом.
В Волжском, в отличие от Волгограда, населения наоборот становится больше. В городе-спутнике раньше проживало 314 000 человек, а теперь 325 000 человек.
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