В Волгограде падает численность населения

Численность населения Волгограда падет, заявили аналитики. В 2018 году она достигла отметки в 1 миллион 13 000 человек.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном органе государственной статистки, в 2010 году в городе-герое проживало на 9 000 человек больше. В регионе в общей сложности численность населения в настоящее время составляет 2,5 миллиона человек. Это на 89 000 человек меньше по сравнению с 2010 годом.

В Волжском, в отличие от Волгограда, населения наоборот становится больше. В городе-спутнике раньше проживало 314 000 человек, а теперь 325 000 человек.