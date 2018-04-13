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Лучшее лечение — таблетка и чашка чая
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Лучшее лечение — таблетка и чашка чая 

Доктис 1 час назад
Уколам и тренировкам в спортзале мы предпочитаем таблетки и чашку чая — таков результат забавного опроса, проведенного американскими исследователями.
Ученые Йельского университета опросили 1384 мужчин и женщин преимущественно моложе 45 лет, страдающих гипертонией, о том, какими методами они готовы были бы лечить свою болезнь. При этом у респондентов была возможность оценить каждый из предложенных способов в трех случаях: если бы он помог продлить им жизнь на месяц, на год или на целых пять лет.
Охотнее всего участники исследования принимали бы таблетки: этот нехлопотный способ предпочли бы почти 8 из 10 (79%) в обмен на месяц жизни, 90% в обмен на год жизни и 96% в обмен на пять лет. Почти с такой же готовностью респонденты пили бы чай (78%, 91% и 96% соответственно). А вот потеть в спортзале охотников нашлось заметно меньше — 63%, 84% и 96%. Что же касается ежемесячных уколов, то каждый 14-й не согласился бы их делать даже в обмен на 5 лет жизни (88%), а за месяц и за год жизни на них пошли бы только 51% и 74%.
Исследователи считают, что данные этого любопытного опроса стоит принимать в расчет врачам, назначающим лечение от гипертонии и других болезней. В частности, им стоит иметь в виду, что довольно многих людей почти ничто не заставит идти в спортзал, и для них следует продумывать альтернативные методы.
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