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Исследование: самые высокооплачиваемые профессии в России в первом квартале 2018 года
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Исследование: самые высокооплачиваемые профессии в России в первом квартале 2018 года 

Inc. 1 час назад
Фото: Inc.
В первом квартале 2017 года самой высокооплачиваемой профессией в россии стал программист, на втором месте — менеджер по развитию бизнеса. В среднем они получают от 80-110 и 60-80 тысяч рублей в месяц соответственно в зависимости от региона, говорится в исследовании рекрутингового сервиса HeadHunter.
В группу самых высокооплачиваемых профессий также вошли внутренние аудиторы, маркетологи, агенты по недвижимости и инженеры по безопасности. В регионах их зарплата составляет от 40 до 60 тысяч рублей, в Москве и Петербурге — от 60 до 80 тысяч рублей.
С начала года зарплаты россиян медленно росли, отмечается в исследовании. Меньше всего это почувствовали линейные руководители — их доход увеличился всего на 1%. Заработок ведущих специалистов вырос на 1,2%, специалистов — на 1,1%, сотрудников начального уровня — на 1,7%.
До 90% российских работодателей намерены в 2018 году поднять зарплаты своим сотрудникам, говорилось в исследовании консалтинговой компании Korn Ferry Hay Group. В 21% организаций средняя индексация выплат составит 5%, в 69% — на 5,5% в зависимости от показателей конкретного сотрудника. Зарплаты руководителей в 2018 году в среднем вырастут на 20%.
Наибольшего роста зарплаты (в среднем, на 8,1%) стоит ждать сотрудникам, работающим в hi-tech бизнесе, отмечают исследователи. В горнодобывающей отрасли средний рост составит лишь 4%.
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