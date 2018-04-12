Продовольственная безопасность России в целом обеспечена

Показатель продовольственной независимости России по итогам 2017 года по зерну составил 99,3 процента при пороговом значении не менее 95 процентов, по сахару — 94,3 процента (план — 80 процентов), по растительному маслу — 84 процента против плановых 80 процентов. При этом по мясу и мясопродуктам перевыполнение плана составило почти 15 процентов. «Главная задача на текущий год — сохранить позитивную динамику», — обращается руководство ведомства к отечественным аграриям.

Между тем часть задач еще не решена. Несмотря на развитие тепличного производства, полностью закрыть потребность в тепличных овощах пока не удалось. По данным минсельхоза, самообеспеченность по ним в прошлом году достигла всего 53 процентов. Для того чтобы полностью закрыть внутренние потребности, нужно построить теплиц площадью как минимум в полторы тысячи гектаров.

"Чтобы отечественным аграриям занять доминирующую позицию на рынке тех же томатов, необходимо еще три года, — отметил в беседе с "Российской газетой" исполнительный директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров ("Руспродсоюз") Дмитрий Востриков . — Впрочем, сегодня мы уже вдвое сократили их импорт, и сейчас доля отечественного предложения превышает 40 процентов".

Кроме того, как отмечает эксперт, пока не достигнуты установленные Доктриной показатели по молоку и соли. «Доля отечественного молока в общем объеме потребления находится на уровне в 80-82 процента (при плане в 90 процентов), — отмечает он. — А из-за проблем с грузоперевозками сохраняется низкий уровень самообеспеченности по пищевой соли (62 процента вместо 85)».

Решить вопрос по молоку может наращивание производства, причем не только товарного молока, но и высококачественного сырья. Кроме того, нужно решить проблему снижающегося спроса и возвращения доверия потребителей к натуральной продукции. Не все, что дешево, может быть полезно, когда речь идет о заменителях молочного жира. Что же касается обеспечения страны пищевой солью, то вопрос можно решить увеличением числа железнодорожных вагонов. Тем более что мощности наших предприятий позволяют закрыть все потребности хоть завтра.