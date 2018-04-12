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Крым у россиян стал популярнее на четверть
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Крым у россиян стал популярнее на четверть 

РИА Новости 51 минуту назад
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. По результатам анализа данных сервиса Tvil.ru, количество броней жилья для летнего отдыха в Крыму выросло на 24% по сравнению с прошлым годом, сообщает VisitCrimea.
В первую десятку самых популярных у россиян курортов для отдыха входят Ялта, Евпатория, Алушта, Судак, Феодосия, Алупка, Севастополь, Мисхор, Саки и Морское.
По данным Tvil.ru, средняя длительность отдыха в Крыму составит 10-11 ночей при средней стоимости 2630 рублей в сутки. В целом, чек на проживание с прошлого года вырос на 10%, и при этом больше половины (52%) туристов бронируют отели и мини-гостиницы, 24% — частные дома и коттеджи, 22% — квартиры.
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