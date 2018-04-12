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Горуправа попросила калужан помочь оптимизировать пассажирские перевозки
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Горуправа попросила калужан помочь оптимизировать пассажирские перевозки 

Калуга 24 1 час назад
Фото: Калуга 24
Городская управа Калуги на своем официальном сайте запустила опрос, участникам которого предлагается высказать свое мнение о возможностях оптимизации пассажирских перевозок, повышения безопасности дорожного движения, улучшения транспортной инфраструктуры. Участников опроса, в частности попросили назвать наиболее проблемные с точки зрения их пропускной способности, состояния покрытия и тротуаров участки дорог Калуги, перечислить улицы, на которых, по их мнению, есть возможность построить велосипедные дорожки и автопарковки. В горуправе также просят назвать адреса остановок общественного транспорта, на которых отсутствуют павильоны и дорожные знаки. Как сообщается, все эти предложения будут учтены в процессе разработки комплексной схемы организации дорожного движения в Калуге. Работа над этим документом уже ведется.
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