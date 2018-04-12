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«Мы вам не перезвоним»: жители Самары рассказали о странностях на собеседовании
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«Мы вам не перезвоним»: жители Самары рассказали о странностях на собеседовании 

63.ru 2 часа назад
Фото: 63.ru
Каждый третий житель Самары проходил через странные собеседования при приеме на работу. Об этом говорится в исследовании, которое подготовили специалисты портала «Зарплата.ру». В нем приняли участие 1090 горожан.
— Чаще всего самарцы жаловались на большие траты времени на собеседовании, — пояснили эксперты. — Одни четыре часа ждали в коридоре, пока их вызовут, других опрашивали почти пять часов. Еще с одной группой соискателей проводили интервью их знакомые с предыдущих мест работы.
Половина респондентов проходили собеседование с HR (Human resourse — специалист кадровой службы). Но правильно расшифровать эту аббревиатуру могут только 38% опрашиваемых. Еще 22% считают, что так можно называть контент-менеджера или инженера-программиста. Еще 5% уверены, что под этими буквами скрывается «здоровый бег».
Также не все смогли правильно ограничить сферу деятельность HR-специалистов. Помимо подбора персонала (95% опрошенных), опрашиваемые считают, что в его полномочия входит работа с кадровым резервом и талантами (55%), обучение и адаптация новичков (40%). Кроме того, 14% респондентов считают, что HR занимается продвижением корпоративной культуры, а 9% — сбором обратной связи от клиентов.
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