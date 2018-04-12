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Приглашаем зеленоградцев принять участие в спортивном опросе
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Приглашаем зеленоградцев принять участие в спортивном опросе 

Префектура Зеленоградского административного округа 2 часа назад
Фото: Префектура Зеленоградского административного округа
На сайте окружной электронной газеты Зеленограда zelao.ru запущено новое голосование «Развитие спорта в Зеленограде». Респонденты приглашаются принять участие в опросе и поспособствовать развитию спортивной работы на территории округа.
Участникам голосования необходимо указать свой возраст, район проживания, а также отметить, какими видами спорта занимаются. На выбор — 15 различных популярных видов спорта. Также можно указать свой, не представленный в списке, или отметить «Не занимаюсь».
Где вы предпочитаете заниматься спортом в Зеленограде? Это может быть фитнес-клуб или тренажерный зал, дворовая территория или собственная квартира, государственное спортивное учреждение на платной или бесплатной основе.
А знаете ли вы, какие в нашем округе существуют государственные бюджетные учреждения спортивной и досуговой направленности? Их семь. Если вы знаете о них, или даже занимаетесь в этих ГБУ — отметьте в голосовании.
Далее респондентам предлагается отметить качество услуг в этих государственных бюджетных учреждениях. Также участники голосования могут внести свои предложения по количеству и специализации спортивных объектов возле жилых домов, а также предложить развивать те или иные виды спорта в Зеленограде.
Результаты голосования лягут в основу дальнейшего развития спортивной работы в нашем округе.
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