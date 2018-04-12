Итоги и уроки. Уральские регионы обсудили прошедшие выборы главы государства

Заместитель полномочного представителя президента РФ в УрФО Александр Моисеев сегодня, 12 апреля, провел по видеосвязи с уральскими регионами первое в этом году заседание совета политических партий.

Участники рассмотрели основные итоги прошедших выборов президента России и их влияние на политическое развитие УрФО и страны в целом.

Как отметил Александр Моисеев, результаты выборов убедительны, подавляющее большинство граждан выразили поддержку Владимиру Путину и проводимому им курсу. За него проголосовали около 77% избирателей. По словам заместителя полпреда, кроме этого, есть и другой важнейший итог выборов — высокая явка избирателей. В среднем по УрФО она составила 67,37%, и стала практически такой же, как в среднем по стране. Уральские регионы улучшили показатели явки относительно выборов 2012 года, когда активность избирателей по округу составила 64,5%. Также УрФО показал значительный рост явки по сравнению с выборами в Госдуму РФ в сентябре 2016 года, в этот раз в целом по округу на избирательные участки пришло в полтора раза больше избирателей.

По словам Александра Моисеева, выборы президента опровергли мнения о том, что у граждан наблюдается падение интереса к общественно-политической жизни в стране, рост апатии и недоверие к самому институту выборов. Президентская кампания показала, что дело не столько в позиции избирателей, сколько в отношении к выборам самих участников политической борьбы. В ходе этих выборов практически все претенденты акцентировали внимание на важности участия граждан в голосовании, никто из них не использовал технологии манипуляции с явкой и её искусственного занижения. Общими усилиями удалось убедить большинство избирателей прийти на выборы. Александр Моисеев также обратил внимание на то, что деструктивная повестка стала неинтересна россиянам.

«Людей сегодня интересуют конкретные предложения, пути решения существующих проблем. Поэтому к обидам и комплексам политических аутсайдеров граждане в основном проявляют определенное равнодушие. Это также важный урок президентской кампании», — подчеркнул он.

Заместитель полпреда отметил, что еще одной особенностью прошедших выборов стал цивилизованный характер политической борьбы, её ведение честными и законными способами. Важно, чтобы эта тенденция сохранилась на региональных и местных выборах. Он напомнил, что в рамках выборов прошли опросы избирателей по программам благоустройства. В общей сложности они состоялись в 130 муниципалитетах УрФО. По мнению Александра Моисеева, это начинание нашло широкий отклик среди жителей, поэтому такую практику необходимо продолжить.

Также, по словам заместителя полпреда, прошедшие выборы ставят ряд новых вызовов перед политическими силами. В частности, он считает, что партии должны убедить избирателей в своей состоятельности, желании и способности защищать интересы людей на местном уровне.