Опрос: при продаже автомобиля женщины лгут реже мужчин

В результате проведенного онлайн-аукционом CarPrice опроса выяснилось, что женщины реже мужчин преувеличивают достоинства своих авто перед покупателями.

В опросе, проводившемся в марте 2018 года по телефону в 36 городах России , приняли участие 816 мужчин и 498 женщин, у которых был опыт продажи собственных автомобилей.

Результаты опроса показали, что абсолютное большинство респондентов (87,7%) при продаже машины говорят правду. Тех же мужчин, которые приукрашивают реальное состояние своего авто, оказалось в два раза больше, чем женщин.

Решение говорить правду, большинство опрошенных (55,9%) объяснили тем, что преувеличивать нет никакого смысла, поскольку их машина в хорошем состоянии. Причем женщины высказывали эту уверенность чаще мужчин.

Попытки же утаить всю правду о своих машинах почти 47% мужчин оправдывали тем, что недостатки у их автомобилей несущественные или не являются критичными. Они также ссылались на свое желание подороже продать авто.

Любопытно, что ни одна опрошенная женщина не оправдала свою ложь нежеланием расстраивать предстоящими проблемами будущего покупателя, пишет «Лайф».