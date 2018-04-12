Эксперты посчитали врущих при продаже авто россиян

88% процентов российских автовладельцев не приукрашивают достоинства железного коня при его продаже. 6% обманули покупателя лишь однажды. Еще 6% врут всегда.

О результатах исследования, проведенного в марте в 36 городах страны, "Уралинформбюро" рассказали в пресс-службе онлайн-аукциона CarPrice. В опросе приняли участие 1,3 тысячи человек.

Как удалось выяснить, честные продавцы не врут, потому что продают машину в хорошем состоянии (60%). Или — заботясь о будущем владельце машины, который должен знать о покупке все (23%). Каждый пятый просто хочет оставаться честным перед самим собой.

Врать россиян заставляет желание продать подороже (28%), а также уверенность в том, что проблемы продаваемого автомобиля некритичны (47%). 19% не говорят правду, потому что «все так делают», 6% просто не хотят расстраивать покупателей.