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Эксперты посчитали врущих при продаже авто россиян
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Эксперты посчитали врущих при продаже авто россиян 

Уралинформбюро 52 минуты назад
Фото: Уралинформбюро
88% процентов российских автовладельцев не приукрашивают достоинства железного коня при его продаже. 6% обманули покупателя лишь однажды. Еще 6% врут всегда.
О результатах исследования, проведенного в марте в 36 городах страны, "Уралинформбюро" рассказали в пресс-службе онлайн-аукциона CarPrice. В опросе приняли участие 1,3 тысячи человек.
Как удалось выяснить, честные продавцы не врут, потому что продают машину в хорошем состоянии (60%). Или — заботясь о будущем владельце машины, который должен знать о покупке все (23%). Каждый пятый просто хочет оставаться честным перед самим собой.
Врать россиян заставляет желание продать подороже (28%), а также уверенность в том, что проблемы продаваемого автомобиля некритичны (47%). 19% не говорят правду, потому что «все так делают», 6% просто не хотят расстраивать покупателей.
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