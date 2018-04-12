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Падение рубля вызвало всплеск интереса россиян к авиабилетам
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Падение рубля вызвало всплеск интереса россиян к авиабилетам 

Авторадио 35 минут назад
Об этом заявили опрошенные ТАСС участники рынка. Число поисковых запросов о стоимости путешествий выросло как для международных, так и для внутрироссийских направлений. При этом стоимость авиабилетов выросла пока что незначительно.
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